Un drammatico incidente si è consumato nella serata di ieri in una abitazione di Cusciano, una frazione di Montorio al Vomano (Teramo). Un bambino di quindici mesi, figlio di una coppia di albanesi, avrebbe ingerito per errore il liquido brillantante che si usa per la lavastoviglie in casa. Il piccolo si trovava nell'abitazione insieme ai genitori quando ha iniziato ad accusare dei fortissimi dolori a causa dell’alto potere corrosivo del liquido che aveva bevuto accidentalmente.

Il piccolo ricoverato in ospedale dopo un primo intervento del 118 – Immediatamente i genitori hanno chiamato il 118 che, dopo un primo trattamento sull’ambulanza, hanno portato il bambino presso l’ospedale Mazzini dove attualmente è ricoverato. Da quanto si apprende, le condizioni del piccolo sono gravi ma stabili e il bambino non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sull'episodio indagano i carabinieri – Sull’episodio è stata avviata un’indagine da parte dei carabinieri del reparto operativo di Teramo, coordinati dal maggiore Riziero Asci.