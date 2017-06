Momenti di apprensione nel pomeriggio di giovedì nel Teramano dopo che una bimba di appena venti mesi è rimasta bloccata da sola all'interno della vettura di famiglia che la nonna aveva accidentalmente chiuso con la nipote dentro. L'episodio nel centro del piccolo comune abruzzese di Montorio al Vomano. Come riportano le cronache locali, ad evitare il peggio ci hanno pensato i vigili del fuoco del Comando di Teramo che sono accorsi sul posto dopo l'allarme lanciato dalla stessa nonna che non riusciva più ad aprire le portiere della vettura.

All'arrivo dei pompieri la piccola, che era seduta sull’apposito seggiolino collocato sul sedile posteriore lato passeggero, piangeva ma è stata subito tranquillizzata da uno dei soccorritori con un caramella in attesa delle procedure per liberarla. Mentre l'uomo distraeva la bimba tranquillizzandola, gli altri componenti della squadra sono riusciti ad aprire la portiera del conducente utilizzando le attrezzature in dotazione e a liberare quindi la piccola dal suo sediolino. La bimba ha così potuto riabbracciare la nonna senza alcuna conseguenza a parte lo spavento.