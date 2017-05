Un bambino di soli 15 mesi di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo, è stato ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Mazzini di Teramo dopo aver ingerito accidentalmente il liquido brillantante che si usa per la lavastoviglie in casa.

La vicenda risale e ieri sera: il piccolo, che si trovava in casa insieme ai genitori di nazionalità albanese, avrebbe eluso l'attenzione della madre e si sarebbe avvicinato all'elettrodomestico, per poi bere una parte del liquido contenuto al suo interno. Poco dopo il bimbo ha cominciato ad avvertire fortissimi dolori di pancia, i genitori hanno chiamato il 118. Il medico gli ha somministrato immediatamente un forte protettore gastrico in attesa di interventi più radicali che gli sono stati praticati dopo il suo arrivo in ospedale. Le condizioni del bambino sono al momento stabili e la speranza, naturalmente, è che i medicinali che gli sono stati somministrati pochi minuti dopo l'ingestione del brillantante abbiano fatto effetto.

Per fare luce sulle cause dell'episodio, è stata avviata un’indagine dei carabinieri del reparto operativo di Teramo, coordinati dal maggiore Riziero Asci.