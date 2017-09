in foto: Christopher Micolucci, 26 anni (Facebook).

Stava percorrendo la statale 150 Montorio-Roseto, nei pressi di Pagliare di Morro d'Oro, nel teramano, quando la sua auto si è scontrata con un camion che procedeva in direzione opposta. È morto così sul colpo la notte tra domenica 24 e lunedì 25 settembre a soli 26 anni Christopher Micolucci, noto barman e imprenditore della zona. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle tre, quando la vittima, alla guida di una Fiat Panda, ha perso il controllo della sua vettura nei pressi di una rotatoria, per cause ancora in via di accertamento, scontrandosi violentemente contro un mezzo pesante che avanzava in senso opposto.

Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che decretare il decesso del ragazzo, che non ce l'ha fatta a sopportare le ferite riportate. Sulla dinamica dell'incidente indagano i Carabinieri della Compagnia di Giulianova. Christopher Micolucci era molto famoso a Castelnuovo Vomano, in provincia di Teramo, dove gestiva un frequentato bar nel centro della piccola frazione di Castellalto. Su Facebook sono decine i messaggi lasciati da amici e conoscenti. "Castelnuovo non sarà la stessa senza te. Avevi un sorriso per tutti, capace di far ridere anche i muri. L'anima ed il cuore di un paese che ci ha messo tanto a brillare ma che un po' lo deve anche a te", si legge tra i commenti lasciati sotto alcune foto di un evento che la vittima aveva pubblicato solo qualche ora prima dell'incidente.