Tentano il suicidio in treno bevendo pesticida. È quanto si vede in un drammatico video che sarebbe stato registrato su un convoglio della metropolitana di Pechino e che è stato pubblicato online nei giorni scorsi. Secondo il Daily Mail, il video sarebbe stato realizzato il 26 dicembre scorso. Il tabloid britannico, che cita come fonte la Central New Agency, spiega che otto persone avrebbero compiuto il gesto estremo davanti agli attoniti passeggeri della metropolitana cinese. I soccorsi sono stati immediati e, secondo quanto si legge sui media internazionali, tutti gli otto aspiranti suicida sono stati salvati. Il folle gesto ha ovviamente scatenato il panico a bordo del treno, ma c’è da dire che non è la prima volta che nel Paese “vanno in scena” tentati suicidi di massa simili.

Le persone che hanno tentato il suicidio vittime di una frode – In questo caso, da quanto è emerso, le otto persone che hanno tentato di togliersi la vita con il veleno sarebbero state vittime di una frode. Nell'aprile del 2015 trenta autisti di taxi tentarono di togliersi la vita sempre a Pechino, nella via dello shopping di Wangfujing, bevendo dei pesticidi per protestare contro la riforma sulle licenze dei taxi. Anche in quel caso riuscirono a salvarsi. Nello stesso anno dodici persone – poi salvate – ingerirono pesticidi per protestare contro gli abusi del governo cinese.