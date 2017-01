Far indossare ai cani dei cappottini non è una delle migliori idee, anche se i nostri amici a 4 zampe – il più delle volte – non se ne curano affatto. Fa eccezione un pitbull di proprietà di una famiglia di Tampa, in Florida, che si è ribellato alla donna che si stava ostinando nel cercare di mettergli un maglioncino di lana azzannandola e poi scagliandosi sugli altri membri della famiglia. Scarface – questo il poco rassicurante nome del cane – evidentemente non ha gradito la premura della sua padrona. Il marito della signora è uscito per prestare aiuto senza però riuscire a neutralizzare il cane. Improvvisamente, la situazione è precipitata: Antoine Harris, 22 anni, ha accoltellato il pitbull alla testa e al collo, non riuscendo però a fermare l'animale che ha costretto tutti alla fuga. La polizia è intervenuta sul posto con il personale addetto al controllo degli animali. Secondo il giornale, nemmeno un proiettile narcotizzante ha fermato il cane, che è riuscito addirittura a rientrare in casa. Scarface è stato finalmente bloccato grazie ad un taser e portato via.