Quando è entrato nel ristorante con la sua pistola in mano credeva che il colpo sarebbe riuscito senza nessuna difficoltà. Quale cassiere si sarebbe messo di traverso, vedendosi puntare un'arma in faccia? Eppure a Palermo, al ristorante cinese New Wok che si trova in zona porto, il titolare ha reagito e – nonostante la paura – ha risposto con calci e pugni al rapinatore che lo stava minacciando con un'arma. Il bandito, letteralmente sbalordito per essere incappato in un uomo così coraggioso, è stato costretto a scappare: era entrato nel ristorante con spavalderia, un cappuccio calato sulla testa e una pistola in mano; ne è uscito a gambe levate livido e terrorizzato.

Stando a quanto riporta Repubblica Palermo all'interno del ristorante non c'era nessuno e il personale stava sistemando le ultime cose prima di andare via quando il bandito ha intimato a un dipendente e al titolare di consegnare l'incasso della giornata. Purtroppo per lui però gli è andata male e il responsabile del locale non ha consegnato assolutamente nulla. Al contrario, lo ha aggredito a sua volta, per nulla spaventato da quella pistola. Il rapinatore è stato spiazzato da quel coraggio e ha deciso di desistere dal suo proposito. Non ha sparato alcun colpo di pistola ed è andato via. Per quanto riguarda il titolare del ristorante non ha richiesto nemmeno le cure mediche per sé, limitandosi a denunciare quanto accaduto alla polizia.