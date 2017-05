Dopo la scioccante vicenda dell’uomo che ha impiccato la propria figlioletta di 11 anni in diretta su Facebook, un’altra storia analoga arriva ancora dalla Thailandia. Stavolta, fortunatamente, l’epilogo non è stato altrettanto drammatico. Wichai Kwanprom ha tentato di ammazzare la sua bambina di 5 anni, trasmettendo tutto in diretta sul social network. L’uomo ha avvolto il collo della figlia in una corda per poi lasciarla cadere nel vuoto, filmandosi con uno smartphone e tramettendo l'omicidio su Facebook. “In questo modo mia figlia andrà in un posto migliore”, avrebbe detto l'uomo prima di lasciarla andare, come riporta anche il Sun. Quando però la bambina ha iniziato a piangere in modo disperato, ha desistito e l'ha lasciata. La polizia è quindi riuscita a rintracciare l'uomo recandosi nel suo appartamento dove hanno trovato anche la piccola.

Secondo i media locali, che citando il comandante della polizia di Wangpong, Lt. Col. Kritsanapong Patsit, l’uomo sarebbe stato poi interrogando, dimostrando “l’atteggiamento adeguato" per essere liberato. Wichai ha infatti confessato di non aver avuto intenzione di fare del male alla figlia, ma di voler solo “attirare l'attenzione di sua moglie”, sospettando che la donna avesse un altro uomo. Kwanprom, che ha detto di inviare regolarmente dei soldi alla moglie, ha assicurato che non ripeterà le sue azioni. All’uomo è stato risparmiato il carcere. La figlia dell'uomo è stata ora affidata alla sorella maggiore.