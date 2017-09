Stava passeggiando tranquillamente lungo il fiume quando è stato attirato dalle urla di una dona che chiedeva aiuto, è subito intervenuto trovandosi di fronte ad una scena agghiacciante: un uomo stava tentando di affogare nel fiume una donna che poi si è rivelata essere la moglie. È quanto accaduto nei giorni scorsi nei pressi di un fiume ad Águeda, in Portogallo. Il passante ha catturato immediatamente la scena col suo cellulare e ha iniziato ad urlare mettendo fine al brutale episodio di violenza che poteva trasformarsi in tragedia.

Secondo quanto riportano i media locali, grazie alla denuncia del passante e al filmato, la polizia ha arrestato il 60enne protagonista del gesto che è finito sotto processo. Nonostante le immagini , però , davanti al giudice l'uomo ha negato le accuse e anzi ha raccontato di aver salvato la consorte che era caduta nel fiume. Il 60enne ha spiegato che i due stavano scaricando della legna quando hanno iniziato a litigare. "Sono scivolato e sono caduto su di lei e insieme siamo caduti nell'acqua. Cercavo di tirarla fuori " ha sostenuto l'imputato.

Il testimone dell'accaduto però ha confermato che la donna chiedeva aiuto e urlava e che quando lui è arrivato l'uomo la teneva in acqua. "Lui l'ha immersa varie volte. Lei tentava di liberarsi, ma non ci riusciva. Quando io ho cominciato a gridare, lui l'ha lasciata" , ha spiegato il passante. Contro l'imputato anche i precedenti per violenze sempre contro la 63enne.