È nuovamente tensione tra Stati Uniti e Cuba. Secondo quanto si apprende, gli Usa hanno interrotto a scadenza indefinita il rilascio di visti per Cuba e fermato i viaggi delle delegazioni ufficiali, invitando i cittadini americani a non recarsi a Cuba nel timore che possano verificarsi attacchi negli hotel dell'isola che ospitano i viaggiatori. Inoltre, gli Stati Uniti hanno ordinato al 60% circa dello staff dell'ambasciata americana all'Avana di lasciare la sede di rappresentanza in seguito a "specifici attacchi acustici" contro i diplomatici statunitensi. A questo punto, dunque, sull'isola rimarrà solamente il "personale d'emergenza", mentre tutti gli altri funzionari, con i propri familiari, faranno ritorno in patria.

Il Segretario di Stato americano, Rex Tillerson, incontrato pochi giorni fa il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodriguez, aveva espresso la propria preoccupazione per la vicenda. Sostanzialmente a preoccupare gli Stati Uniti sarebbero stati una serie di attacchi risalenti al 2016: ventuno diplomatici avrebbero accusato dei fastidi alle orecchie e in particolare due di loro avrebbero accusato seri problemi di udito. Le autorità cubane hanno negato ogni responsabilità e assicurato di non sapere nulla degli episodi contestati, sui quali sta indagando l'Fbi. Tra le ipotesi, sembra esista anche la possibilità che queste strane interferenze siano manovrate in realtà da un terzo Stato, motivo per cui gli Usa hanno deciso di ordinare il rimpatrio del 60% della rappresentanza diplomatica a Cuba.

L'ambasciata americana a Cuba era stata riaperta dopo oltre 54 anni di tensione nel 2015, durante l'ultimo mandato dell'amministrazione Obama. Fu proprio Obama, infatti, a ristabilire dopo oltre mezzo secolo i rapporti diplomatici tra i due Paesi grazie a un accordo con Raul Castro.