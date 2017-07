È di nuovo tensione tra Stati Uniti e Cina dopo che il Pentagono ha ordinato il dispiegamento di una nave da guerra nei pressi della piccola isola di Triton, controllata dalla Cina ma la cui proprietà è rivendicata anche da Taiwan e Vietnam. La scelta non è piaciuta assolutamente al governo di Pechino che ha immediatamente protestato attraverso le sue fonti diplomatiche. Per la Cina infatti si tratta senza dubbio di un gesto provocatorio messo in atto dagli Usa per riaccendere la contesa attorno all'isola, come spiegato dal portavoce del ministro cinese degli Esteri.

"È una seria provocazione militare e politica" ha tuonato Pechino , aggiungendo che operazioni del genere "violano la sovranità della Cina e minacciano la sua sicurezza" e assicurando che saranno prese "tutte le misure necessarie per la difendere la sovranità del Paese e la sua sicurezza". Dal Pentagono hanno ribattuto sottolineando che la nave interessata, il cacciatorpediniere USS Stethem, era già dispiegato nel mar cinese meridionale nell'ambito di una esercitazione definita di "routine" e che ha attraversato l'area dell'Isola nel pieno "diritto di passaggio " consentito dalle norme internazionali sulla navigazione.

La diatriba tra Usa e Cina sul movimento di navi da guerra nella zona non è nuova. Esercitazioni militari del genere sono state spesso al centro di contese e accuse reciproche e del resto spesso sono effettuare proprio per mettere in evidenza come un Paese straniero non debba necessariamente preavvertire del passaggio di sue imbarcazioni quando in acque internazionali. Già nei mesi scorsi una analoga manovra portò allo scontro diplomatico durato a lungo tra i due Paesi.