Boris Becker è stata un’icona dello sport Mondiale negli anni ’80. Appena diciassettenne vinse Wimbledon con un tennis potente e spettacolare, il suo marchio di fabbrica era la volée in tuffo. Sulla scena Becker è rimasto per oltre un decennio, ha vinto sei prove dello Slam, in tre occasioni ha trionfato a Wimbledon, è stato numero 1 del mondo e ha conquistato decine di tornei. Messa da parte la racchetta il tedesco si è ‘riciclato’ bene: è diventato testimonial di parecchi marchi importanti, poi è diventato l’allenatore di Djokovic, che con lui ha fatto incetta di Slam, e adesso fa il commentatore per Eurosport. Insomma all’apparenza una vita perfetta o quasi per Boris Becker. Ma l’apparenza a volte inganna e l’ex tennista è finito guai. Per Becker si parla addirittura di crac finanziario.

Un tribunale di Londra ha dichiarato bancarotta per l’ex numero 1 del mondo. Il motivo: un debito di circa sei milioni di euro contratto nel 2015 con una banca privata, la Arbuthnot Laftham & Co. La notizia è stata riferita da alcuni media britannici. I legali dell’ex tennista hanno chiesto un’ulteriore deroga del pagamento e al giudice hanno anche chiesto di poter saldare il debito con l’ipoteca di una proprietà di Becker a Maiorca, ma il giudice Christine Derret ha rigettato la richiesta ed ha dichiarato fallito l’ex numero uno. Il giudice ha rilasciato queste dichiarazioni