Questa volta non è un match da giocare e vincere contro la classica avversaria al di là della rete per conquistare punti in classifica generale o vincere trofei. Questa volta per Sara Errani si tratta di una partita più importante di sempre, dove in palio c'è la propria reputazione, i sacrifici di una vita, l'intera vita professionale e personale. Sara rrani sta conducendo la sua battaglia al doping, dopo essere stata trovata positiva a uno stimolatore ormonale normalmente usato per i carcinomi al seno.

Un profilo basso, silenzioso, lontano dai riflettori della critica e dell'opinione pubblica. Una lunga battaglia che la tennista italiana sta portando avanti nell'ombra ma con determinazione. Il problema è di qualche tempo fa, in un controllo antidoping risalente ai primi mesi dell’anno. Il risultato? "non negativa", una sentenza che ha accertato un caso di doping che la Federtennis internazionale alla fine di un lungo iter, sta per rendere pubblico.

Nelle urine della campionessa italiana sarebbero state trovate tracce di arimidex, nome commerciale dell'anastrozolo, riconducibile a un principio attivo farmacologico inquadrabile nella classe S4 degli «stimolatori ormonali e metabolici». Poiché Sara è considerata una fondamentale risorsa del nostro tennis, la Federtennis italiana non ha abbandonato la campionessa, stringendosi attorno alla Errani.

Adesso c'è una strategia difensiva da seguire per dimostrare la propria estraneità al mondo proibito del doping. La strategia difensiva riguarderà l’ipotesi di una contaminazione da integratori oppure presenterà in difesa un’esenzione terapeutica presentata in ritardo o in modo non corretto, o infine, la dimostrazione che tutto è nato per uno squilibrio metabolico.

Fatto sta che nei prossimi giorni la vicenda salirà all'onore della cronaca non solo tennistica e coinvolgerà una delle nostre migliori atlete di sempre. C'è però una speranza di ridimensionamento del caso: se l'Itf accetterà e verificherà la tesi secondo la quale la tennista non ha mai avuto l'intento di alterare e migliorare le proprie prestazioni agonistiche, davanti ad una converma di ‘non negatività' la squalifica potrebbe essere ridimensionata a ‘soli' tre mesi.