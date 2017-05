Parigi nega la wild card per Maria Sharapova. La decisione arriva in controtendenza a quanto accaduto a Stoccarda, Madrid e Roma, negando così all'ex numero 1 al mondo di entrare nel tabellone del Roland Garros nonostante la squalifica di quindici mesi per doping dovuta all'uso di Meldonium (sostanza diventata proibita nel tempo). Lo "schiaffo" è arivato via Facebook, mentre la Sharapova stava effettuando il riscaldamento a Roma prima di sfidare la Lucic Baroni, già sconfitta settimana scorsa a Madrid in tre set.

Il no della Federtennis francese. "Ci possono essere wild card per un ritorno dopo un infortunio". ha spiegato il presidente Bernard Giudicelli, "ma non ci possono essere wild card per un ritorno da una squalifica per doping. Nessuno può togliere a Sharapova i titoli che ha vinto qua", ha proseguito, "la corte ha ridotto la sua squalifica ma ha confermato che ha commesso una violazione del protocollo antidoping. La squalifica ora è finita e può ricominciare il percorso verso il successo ma tocca a lei trovare la strada. Mi dispiace molto per Maria", ha concluso, "e per i fan, ma è la mia responsabilità di proteggere il gioco e il torneo".

Obiettivo semifinali a Roma. Adesso per la Sharapova l'attenzione sarà tutta per il torneo di Roma: se la tennista russa dovesse arrivare in semifinale a Roma, avrà accumulato i punti sufficienti per accedere al tabellone principale di Wimbledon, senza wild card e senza disputare le qualificazioni. Intanto, però, tra le altre tenniste serpeggia qualche malumore per le wild card già ottenute. Tra le altre, Caroline Wozniacki, Dominika Cibulkova, Agnieszka Radwanska e Angelique Kerber. Anche Eugenie Bouchard l'ha attaccata duramente, definendola "imbrogliona" prima di batterla nel torneo di Madrid.