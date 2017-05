Straordinaria impresa di Fabio Fognini, che nel secondo turno degli Internazionali BNL di Roma ha eliminato il britannico Andy Murray, numero uno al mondo, con un netto 6-2, 6-4. Una gara mai in discussione e dominato dal tennista ligure, che accede così al terzo turno dove troverà ad attenderlo il vincitore dell'incontro tra il serbo Viktor Troicki (che nel primo turno ha eliminato Stefano Napolitano con il punteggio di 7-6, 6-2) ed il tedesco Alexander Zverev (vincitore nel primo turno del sudafricano Kevin Anderson dopo un rocambolesco 6-4, 4-6, 6-4). Tabellone che si mette dunque in discesa per Fabio Fognini, che ora potrà viaggiare sulle ali dell'entusiasmo dopo aver eliminato il numero uno al mondo e grande favorito per la vittoria finale.

Gara entusiasmante. Il tennista ligure ha disputato una gara perfetta: in meno di mezz'ora, il parziale di 4-0 non lasciava spazio ad interpretazioni. Murray di fatto non è mai riuscito ad impensierire Fognini, ed il primo set si è concluso così un netto 6-2 in favore del tennista italiano. Il secondo set sembra l'apoteosi: dopo l'iniziale 0-1 di Murray, Fognini dilaga fino al 5-1, ma poi inizia a cedere sul più bello. Il britannico, non a caso numero uno al mondo, inizia la rimonta e piazza un parziale di 0-3 che porta il punteggio sul 5-4 di Fognini, che chiama a raccolta le ultime energie per vincere l'ultimo, decisivo, game: 6-4 finale e successo meritatissimo per il tennista ligure.

Gli altri risultati. Tutti "salvi" gli altri big ancora in corsa, con l'eccezione di Nick Kyrgios, costretto al forfait da un fortissimo dolore all'anca. Vincono inveceo Novak Djokovic (7-6, 6-2 con Bedene) e David Goffin (3-6, 6-3, 6-2 a Fernando Verdasco). Nel tabellone femminile, invece, da registrare l'eliminazione di Roberta Vinci, ultima italiana in gara, sconfitta dalla Makarova.