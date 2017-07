Domani 18 luglio e venerdì 21 John Malkovich sarà in Italia per due date del suo spettacolo "Report on the blind" tratto dal testo di Ernesto Sabato, "Sopra eroi e tombe", autore e attivista argentino di fama internazionale. Per la prima volta arriva in Italia questo spettacolo, prima al Teatro Fabbri di Forlì per Emilia Romagna festival e poi a Cividale del Friuli, in provincia di Udine, per il Mittelfest 2017. Ad accompagnare l'azione in scena, le musiche del "Concerto per pianoforte e archi", di Alfred Šnitke.

Malcovich: "Né Trump, né Obama"

Nell'incontro che precede la prima italiana, a Bologna, l'attore hollywoodiano ha spiegato cosa rappresenta per lui questo lavoro, mettendolo in relazione alla situazione politica internazionale con specifici riferimenti a quella del suo paese

Ho scelto di stare lontano da quello che è religioso o ideologico, l'ideologia ha prodotto danni incalcolabili. Io non voto dal 1972, non ho votato né per Obama, né per Trump.

Il rapporto speciale con l'Italia.

Con John Malkovich in scena ci saranno i Solisti Aquilani, diretti da Alvise Casellati, la pianista russa Anastasya Terenkova e la violinista slovena Lana Trotovšek. Sempre nell'incontro bolognese, il protagonista di indimenticabili pellicole del cinema statunitense, da "Urla nel silenzio" a "Il té nel deserto", ha dichiarato parlando del suo rapporto con l'Italia