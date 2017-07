Un risultato clamoroso per il Teatro Greco di Siracusa, uno dei più importanti monumenti italiani, da oltre mezzo secolo sede del Festival che porta in scena la drammaturgia antica di fattura ellenica. La stagione 2017 al Teatro Greco di Siracusa, promossa dalla Fondazione Inda, infatti, si chiude con risultati clamorosi. Per quest'anno gli spettacoli in cartello hanno richiamato a teatro 140.300 spettatori, ben 21.000 in più rispetto al 2016, tra i quali circa 38.000 studenti.

Il numero, mai così alto di presenze, non ha mancato di generale qualche problema organizzativo, come accaduto in occasione dello spettacolo le "Rane" di Aristofane portato in scena dal duo Ficarra e Picone, ma in generale un ottimo risultato per il ciclo di rappresentazioni del teatro classico in terra di Sicilia, divenuto negli anni appuntamento imperdibile per tanti turisti e appassionati.

Il cartellone di quest'anno, ricco di nomi di richiamo per il grande pubblico, ha consentito di superare ampiamente il record di spettatori conseguito nel 2016 con una crescita del 18% rispetto all’anno scorso e del 22% complessivo nelle due stagioni della gestione commissariale (pari ad un incremento complessivo di 28.000 spettatori). Quello che importa sottolineare, rispetto ai numeri di una manifestazione che punta a diversificare l'offerta teatrale nel nostro Paese verso i "numeri" è che i ricavi da biglietteria sono cresciuti del 17% rispetto al 2016 e del 25% rispetto al 2015. Il commissario straordinario della Fondazione Inda, Pier Francesco Pinelli, ha dichiarato

Desidero ringraziare i dipendenti, le maestranze, gli artisti, i collaboratori e tutti coloro che hanno sostenuto la Fondazione nel conseguimento di questo brillante successo. Un ringraziamento speciale poi lo rivolgo a Roberto Andò ed al professor Luciano Canfora. Tenendo il timone puntato sulla ricerca del meglio per questa istituzione culturale abbiamo dimostrato che essa dispone non solo di un fascino unico e professionalità solide ma anche di un ulteriore potenziale di crescita.

Dopo il successo di Siracusa, la Fondazione Inda avvia la tournée nei teatri di pietra italiani che ha già visto in scena "Fedra" il 15 e 16 luglio alle Terme di Baia in provincia di Napoli, il 22 e 23 luglio a Pompei, "Sette contro Tebe" il 20 e 21 luglio a Terme di Baia, il 3 agosto a Taormina e il 15 e 16 settembre all’anfiteatro romano di Verona e "Baccanti" di Euripide con gli ex allievi dell’Accademia d’arte del dramma antico il 22 luglio a Terme di Baia