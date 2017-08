Da oggi il suo nome campeggerà sull'insegna di un teatro. È l'onore che Andrea Camilleri, autore della saga incentrata sul commissario Montalbano, riceve dal Teatro comunale di Santa Fiora (Grosseto), che dal 14 agosto porta il suo nome. Camilleri, peraltro, con la cittadina sull'Amiata intrattiene da tempo un rapporto speciale, essendone cittadino onorario in virtù della sua costante frequentazione con la cittadina in cui vive saltuariamente.

Una cerimonia molto riservata, senza troppi fronzoli, è stata sufficiente per scoprire la targa con cui l'amministrazione comunale ha intitolato il teatro ad Andrea Camilleri, presente e orgoglioso. Con lo scrittore, presenti i suoi familiari familiari e Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora.

Camilleri, che di teatro si è lungamente occupato, prima di approdare al successo grazie alle vicende legate al suo Salvo Montalbano, ha dichiarato in una nota del comune di Santa Fiora

Finalmente si è realizzato il mio sogno, per tutta la vita ho sognato di avere un teatro e ora ne ho uno intestato a me. La mia commozione, la mia gratitudine per i miei concittadini per il sindaco e il consiglio comunale è profonda e durerà finché io durerò.