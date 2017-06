in foto: Anna Netrebko

Presentata la stagione 2017/2018 del Teatro alla Scala di Milano. Sono 15 i titoli in cartellone, tra cui 8 produzioni. L'apertura della stagione del 7 dicembre sarà coi botti: andrà in scena, infatti, l'"Andrea Chenier" con la regia di Mario Martone, mentre sul podio il direttore musicale Riccardo Chailly e sul palcoscenico la superstar della lirica Anna Netrebko. Per il maestro Chailly sarà la diciannovesima opera diretta alla Scala dal Maestro Chailly, che nel 2018 festeggia 40 anni di attività nel teatro e vi dirige per la prima volta un titolo di Donizetti.

Tra gli appuntamenti imperdibili, la prima mondiale del "Fin de Partie" di Gyorgy Kurtag. A seguire, "Die Fledermaus" di Strauss diretto da Zubin Mehta, "Simon Boccanegra" diretto da Myung-Whun Chung, "Orphée et Eurydice" con Juan Diego Florez e sul podio Michele Mariotti sono alcuni dei titoli, "Aida" per la regia di Franco Zeffirelli, il maestro compirà nel 2018 95 anni.(di cui si festeggiano i 95 anni).

Opera ma non solo: balletto e sinfonica al top.

La stagione di balletto sarà firmata per la prima volta da Frédéric Olivieri, che ha scelto di caratterizzare il cartellone all'insegna dell’equilibrio fra tradizione e innovazione. In apertura di Stagione va in scena "La Dame aux camélias", capolavoro coreografico di John Neumeier su musiche di Chopin, che vedrà protagoniste le nostre étoiles Svetlana Zakharova e Roberto Bolle con Theodor Guschlbauer sul podio.

Tra la ricca offerta di balletti, spicca il continuo del progetto su musica da camera prosegue con le "Goldberg-Variationen" di Bach nella classica coreografia di Heinz Spoerli, mentre Roberto Bolle interpreterà per la prima volta il "Boléro" secondo Béjart in un trittico che include anche "Petite Mort" di Kylián e la prima assoluta di Mahler 10, debutto scaligero dell’acclamata coreografa Aszure Barton.

2018: l'anno "rossiniano"

La stagione sinfonica passa da sette a otto concerti per accogliere, nell’ambito del progetto di valorizzazione del repertorio sinfonico-corale, l’esecuzione per la prima volta alla Scala con la direzione di Riccardo Chailly della "Messa per Rossini", con cui Verdi e i maggiori compositori italiani resero omaggio al Pesarese. Un progetto che sarà registrato per la pubblicazione in disco nel 2018 in occasione dell’anno rossiniano.