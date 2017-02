In Russia un uomo, conosciuto solo col nome di Aleksandr, ha fatto quattro tatuaggi al suo animale domestico, il suo gatto di razza Sphynx. Lo Sphynx è un gatto di origine canadese che ha la particolarità di essere dotato di un mantello nudo o con esigue presenze di peluria. L’uomo avrebbe prima dato al gatto, che si chiama Demon, un potente anestetico e poi avrebbe “dipinto” il suo corpo con quattro grandi tatuaggi “da gangster”. “Spero di non avergli fatto del male, di solito si sente bene e recupera abbastanza velocemente dall’anestesia”, ha spiegato l’uomo che ha tra l’altro detto che quello non era il primo tatuaggio dell’animale. I tatuaggi che Aleksandr ha scelto per Demon sono tra quelli “preferiti” dai criminali in Russia: una torre della prigione, una donna, una bottiglia di vodka e una sigaretta. Si tratta di disegni che raccontano la “storia” criminale dei gangster in Russia. Lo stesso Aleksandr è un amante dei tatuaggi: sul suo corpo ne ha infatti dieci.

L’uomo è finito nel mirino degli animalisti che condannano la pratica di tatuare gli animali. Un attivista dei diritti animali ha detto che la pelle dei gatti Sphynx è estremamente sensibile e che l’anestetico potrebbe essere inutile in quanto il cervello dell’animale resta “sveglio”. Altri tatuatori hanno invece difeso l’uomo che ha tatuato Demon parlando dei tatuaggi sugli animali come una “vecchia pratica”.