Non solo una moda, ma sempre più curiosità per l'esoterismo e i temi ad esso connesso. In un'epoca in cui molti gridano alla perdita di senso, ecco spuntare come funghi le librerie esoteriche. Libri, oggetti e servizi di ogni genere a cui sempre un maggio numero di persone si rivolgono per trovare delle risposte all'interno della propria ricerca personale. Se tarocchi, cabala, magia e astrologia sono i vostri interessi, infatti, e il vostro sogno è sentirvi un druido o un mago, sappiate che in Italia esistono librerie esoteriche per tutti i gusti. Soprattutto nelle grandi città Ne segnaliamo soltanto alcune, tra le più note e seguite dal pubblico, da Nord a Sud del nostro paese.

A Milano: libri, oggettistica e servizio consulti.

A Milano una delle librerie esoteriche più importanti è la Libreria Esoterica Gruppo Anima di Galleria Unione. Propone un’ampia scelta di testi su ambiti differenti, dall’esoterismo alla spiritualità, dalla religione alla filosofia, dalla stregoneria alla cultura celtica. Anima Edizioni, a capo del gruppo di librerie presenti su tutto il territorio italiano, pratica la filosofia della “biblioterapia”, ovvero la possibilità che il sapere possa portare alla consapevolezza, all’evoluzione, al benessere di corpo, mente e spirito.

La Libreria Esoterica Primordia di via Piacenza, invece, oltre ai consueti volumi e alla tradizionale oggettistica esoterica, mette a disposizione il Servizio Consulti. Con pochi euro, infatti, è possibile prenotare la lettura dei tarocchi e farsi tracciare la consueta mappa astrale.

Napoli, una libreria intitolata a Nicolas Flamel.

Intitolata al famoso alchimista francese, la nuova libreria di Via Salvator Rosa intende spalancare una porta su un mondo conosciuto da pochi ma confuso per molti. Flamel è una libreria ma anche un centro di ricerca per avvicinarsi a un mondo per molti del tutto ignoto. La location, che non a caso sorge nei pressi di uno dei laboratori del Principe di Sansevero Raimondo Di Sangro, nasce come l’unione di due mestieri che lavorano al servizio della Conoscenza: il librario e l’alchimista. La libreria prende il nome da Nicolas Flamel, libraio, scrivano e alchimista francese. Nato a Pontoise nel 1330, visse a Parigi fino alla sua morte nel 1418. Diventò famoso per alcune sue opere e la leggenda vuole che sia riuscito ad ottenere la Pietra Filosofale e l’immortalità grazie alla Scienza Sacra.

A Roma, tra sacro e profano.

Pullulano anche nella città sede del Vaticano, le librerie esoteriche. Nella vasta gamma di librerie dedicate all'argomento, abbiamo scelto la libreria esoterica e olistica Harmonia Mundi che offre una vasta gamma di libri "indispensabile per acquisire una maggiore consapevolezza della nostra esistenza e per vivere con maggiore equilibrio ed armonia", dove è possibile acquistare i Gioielli di guarigione del Lama Gangchen Rinpoche. La libreria Harmonia Mundi è situata a Roma, in Via dei SS. Quattro 26 ed è anche un luogo d’incontro per tutti coloro che sono impegnati nella ricerca interiore, dove si organizzano corsi, eventi culturali, presentazioni di libri e seminari.