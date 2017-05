Ha perso l’equilibrio della sua moto ed è rimasto incastrato e schiacciato tra un pullman e un Suv. È morto così Marcello La Gioia, tarantino di 49 anni, vittima dell’incidente avvenuto questa mattina in via Magnaghi nei pressi di via Acton, a poche centinaia di metri dal comando della polizia locale dove l’uomo era diretto per prendere servizio. La Gioia era infatti un vigile urbano.

Per cause ancora in corso di accertamento, il 49enne si è scontrato con i due mezzi, ritrovandosi incastrato tra il pullman di linea del consorzio trasporti extraurbani e il fuoristrada. I primi a soccorrerlo sarebbero stati proprio i suoi colleghi. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove è morto poco dopo Sul posto sono giunti inoltre il 118 e le Forze dell’ordine. In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Ci sono da accertare le responsabilità dell’accaduto. La Gioia lascia una moglie e due figli. L'incidente ha destato profonda commozione nel corpo della Polizia municipale.