in foto: La vittima Andrea Attanasio (Facebook)

Drammatico incidente nella notte sulla statale 7 Appia, nel tratto che collega Taranto a San Giorgio Jonico. Un ragazzo di ventiquattro anni di Carosino (Taranto) ha perso la vita e altre tre persone sono rimaste ferite. Il conducente dell’automobile dopo l’incidente è stato arrestato per omicidio stradale. Da quanto è emerso l’uomo, un trentanovenne, era alla guida della sua Renault Megane sotto l’effetto dell’alcool ed è risultato positivo anche all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Morto un ragazzo di 24 anni – L’auto è uscita di strada all’altezza di un ristorante e si è ribaltata più volte provocando la morte di un ragazzo che lavorava presso la Marina Militare, Andrea Attanasio. Dai primi accertamenti sembra che il conducente abbia perso il controllo del veicolo per evitare un altro mezzo, forse un trattore. Per evitare l’impatto frontale il guidatore avrebbe sterzato frontalmente perdendo così il controllo dell’auto.

Ferito anche il conducente dell'auto – Nell'incidente è rimasto ferito lo stesso conducente dell'automobile, che ha riportato delle contusioni, insieme ad altre due persone che sono state trasportate in ospedale e hanno riportato ferite giudicate guaribili tra i 7 e i 30 giorni. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 – che nulla hanno potuto per salvare il ventiquattrenne – i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale. Tanti i messaggi apparsi in queste ore sul profilo Facebook del giovane che ha perso la vita.