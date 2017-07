Paura ieri mattina a Taranto, all'incrocio tra via Cesare Battisti e via Zara, dunque in pieno centro, dove due persone si sono affrontate per strada e, come in un duello da film western, una ha estratto una pistola facendo fuoco. Sarebbero almeno tre i colpi sparati, nessuno dei quali andato a segno. I proiettili hanno fischiato pericolosamente nell'aria mentre i molti passanti cercavano di mettersi a riparo, terrorizzati per quello che stava accadendo.

L'episodio – a dir poco inquietante – si è consumato intorno alle 10 di mattina in via Cesare Battisti, nella zona compresa tra via Zara e via La Spezia. Stando alle informazioni fatte trapelare dalle forze dell'ordine, il sicario ha agito in strada non appena ha individuato il bersaglio. Nel mirino un pregiudicato che abita a poca distanza. L'aspirante killer lo ha individuato in quella zona della città ed è entrato in azione. La vittima designata, quando l'ha visto avvicinarsi con in mano una pistola ha immediatamente capito cosa stava accadendo e si è dato alla fuga, mentre l’uomo armato lo ha inseguito premendo a ripetizione il grilletto. Le esplosioni hanno seminato il panico tra i passanti che in quel momento, in una calda domenica mattina, erano in strada. Un vero caos con le pallottole vaganti che fortunatamente si sono perse nell’aria senza centrare il bersaglio prefissato. E altrettanto fortunatamente senza colpire nessuno dei passanti, ignari e incolpevoli testimoni della sparatoria.