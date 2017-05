Due ragazzi di Taranto sono stati tratti in arresto dalla polizia con l'accusa di concorso in violenza sessuale di gruppo aggravata ai danni di una quindicenne. Un 19enne è stato condotto in carcere e un 21enne è stato posto agli arresti domiciliari. Entrambi avrebbero violentato la minorenne, costringendola a compiere atti sessuali dopo essere stata indotta a bere sostanze alcoliche durante un incontro avvenuto a casa del più grande dei due uomini.

Nell'ordinanza di custodia cautelare, recante la firma del giudice per le indagini preliminari Vilma Gilli, è ricostruito in 14 pagine l'episodio che sarebbe avvenuto a novembre dello scorso anno. La 15enne era da tempo amica del 21enne. I due frequentavano lo stesso gruppo di ragazzi. Sarebbe stata proprio lei a presentarsi a casa del suo amico maggiorenne con alcune bottiglie di bevande alcoliche per festeggiare in ritardo il compleanno del ragazzo, che era in compagnia di un suo amico. Secondo l'accusa, durante l'incontro i due maggiorenni avrebbero prima indotto la minorenne a bere, quindi abusato di lei costringendola con violenza ad avere rapporti sessuali e approfittando dello stato d'incapacità dovuto all'assunzione di alcol.

La giovane ha denunciato i presunti abusi subìti un paio di mesi più tardi. Le indagini della polizia, secondo quanto riportato in una nota della questura, hanno permesso di riscontrare in pieno le dichiarazioni ree dalla minore e ricostruire la dinamica degli eventi. Ascoltati nel corso delle indagini, i due indagati si sono difesi riferendo che la minorenne era consenziente e negando ogni violenza o sevizia.