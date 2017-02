Paura nella notte in pieno centro a Taranto. Era passata da poco l’una quando un’esplosione ha divelto la saracinesca dell’esercizio commerciale Pgs, in via Dante, di fronte al Genio civile, nei pressi dell’ospedale ‘SS.Annunziata’, così come vi mostrano le foto. La bomba ha provocato ingenti danni all’esercizio commerciale e danni ad infissi di abitazioni e auto parcheggiate nei pressi. In particolare l'onda d'urto ha mandato in pezzi anche i vetri delle finestre delle abitazioni di alcuni palazzi vicini.

Ovviamente l’impressione boato ha svegliato tutti i residenti della zona, piuttosto popolosa, Per fortuna, non c’è stato nessun ferito. Solo tanta paura.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno posto l’area in sicurezza, e la Polizia. In corso di aggiornamenti le indagini per capire la natura dell’esplosione. Appare probabile l’ipotesi del racket, viste le modalità di quello che ha tutta l'aria di essere un gesto intimidatorio nei confronti di un commerciante della Città dei Due Mari.