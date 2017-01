Picchiata, costretta ad avere rapporti sessuali, tenuta in casa per non incontrare altre persone: questa la condizione di una donna residente nel Tarantino che era assoggettata psicologicamente e fisicamente al marito di trentaquattro anni. È accaduto a Massafra, in provincia di Taranto, dove i Carabinieri hanno arrestato l'aggressore con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. L'uomo minacciava e picchiava la donna, talvolta davanti al figlio minorenne e ad altri parenti e la costringeva inoltre ad avere rapporti sessuali che riprendeva con la telecamera del proprio cellulare.

La denuncia è stata sporta a dicembre proprio dalla donna e ha portato rapidamente all'arresto dell'uomo. Secondo quanto si apprende da media locali, il comportamento dell'uomo sarebbe diventato progressivamente violento in coincidenza della nascita del figlio. All'origine di molti episodi di violenza una gelosia che portava il trentaquattrenne a segregare in casa la donna per evitare che potesse incontrare altri uomini. L'uomo è ora in carcere e dovrà rispondere non solo dei reati di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia, ma anche di violazione degli obblighi di sorveglianza speciale a cui era sottoposto.