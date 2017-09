Non è la prima volta che Facebook diventa uno strumento utile per rintracciare persone e cose e questa storia che arriva dalla Sicilia ne è l’ennesima conferma. Una turista francese in vacanza a Taormina ha trovato sulla spiaggia una fede nuziale e ha fatto il possibile per rintracciare il legittimo proprietario. A sua disposizione aveva, ovviamente, poche informazioni: i nomi degli sposi incisi sull’anello – Daniela e Fabio – e la data del matrimonio, il 9 settembre 2011. Informazioni che la turista, che si chiama Caroline Debrégeas, ha sfruttato per lanciare il suo appello su Facebook. In poche ore il post con la foto della fede trovata a Taormina è stato condiviso migliaia di volte (nel momento in cui scriviamo si contano oltre 254.000 condivisioni) e in tanti hanno risposto all’appello della turista: “Ho trovato questa fede sulla spiaggia di Taormina. C’è scritto «Daniela e Fabio, 9/9/2011». Festeggeranno presto il loro anniversario di matrimonio! Condividete per favore, mi farebbe piacere restituirla”.

E alla fine Caroline, dopo giorni di ricerche, ha potuto effettivamente rintracciare gli sposi e restituire l’anello. In uno dei commenti la turista ha infatti scritto di aver trovato Fabio e ha pubblicato un’altra foto che ritrae la busta con cui spedirà l’anello alla coppia. “Fabio potrà festeggiare il suo anniversario di nozze come si fa in Sicilia, dato che è siciliano. Io sono molto felice di aver potuto rendere l’anello. Grazie a tutti”, ha scritto Caroline ringraziando i tantissimi che, condividendo il suo post, l’hanno aiutata a raggiungere il suo obiettivo. Tra i commenti sotto al post anche quello dello sposo: “Vorrei ringraziare Caroline Debrégeas per il gesto e per la perseveranza. Solo una persona ricca di principi, di speranza e di purezza d'animo può permettersi tutto questo! Grazie Caroline!!”.