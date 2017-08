Ha tamponato per sbaglio una Porsche parcheggiata e nel tentativo di scusarsi e fornire i suoi riferimenti per un successivo contatto, ha scritto un educato bigliettino lasciandolo sul parabrezza dell'auto. La vicenda è accaduta nel quartiere di Santa Monica a Florianopolis, in Brasile, e il protagonista del fatto è il ventunenne Matheus Inácio Souza. Matheus stava cercando di parcheggiare la propria automobile vicino alla Porsche, ma malauguratamente ha urtato la vettura di lusso, provocando qualche leggero graffio, quasi invisibile all'occhio umano. Sentendosi comunque in colpa, il ventunenne, dopo aver inutilmente cercato il padrone della macchina nelle abitazioni circostanti, ha dunque deciso di scrivere un bigliettino di scuse e fornire al proprietario dell'auto tutti i riferimenti utili per un successivo contatto per questioni assicurative. La macchina "incidentata" apparteneva a Carlos Pimenta, psicologo impegnato in quelle ore in un convegno non lontano dal luogo del tamponamento.

Quando Matheus è uscito dal ristorante, la Porsche e il bigliettino erano ancora lì, nessuno aveva ancora visto nulla. "Ho lasciato un biglietto per scusarmi e il mio numero di telefono, poi sono andato a cena fuori. Quando sono tornato, l'auto era ancora lì", ha raccontato il ragazzo. Il bigliettino, però, ha iniziato a fare il giro del Web ed è stato condiviso e commentato migliaia di volte. "Non riesco a rispondere a tutti i messaggi che mi stanno arrivando", ha dichiarato il ragazzo al giornale brasiliano Globo. "In verità è solo un graffio e il tamponamento è avvenuto in una strada in cui probabilmente nessuno si è accorto di nulla. Matheus non aveva motivo di tanta gentilezza, la sua è stata una questione di profondo senso etico. Dovremmo valorizzare questo tipo di comportamento", ha dichiarato il proprietario della Porsche alla stampa, elogiando il giovane. Sorpreso dall'aver trovato il bigliettino di scuse, lo psicologo ha telefonato al numero scritto sul biglietto: "Il ragazzo è stato molto responsabile e mi ha detto che, sebbene la macchina è di lusso e lui guadagna poco, non sarebbe venuto meno alle sue responsabilità. Gli ho spiegato che mi farò redigere un preventivo e che provvederò da solo al danno, quella cifra non farà alcuna differenza nella mia vita", ha concluso Pimenta.