Potrebbe essere ad una svolta decisiva l'inchiesta sull'assassinio del camionista Francesco Indino, ucciso a sprangate ad Asti, in piazza Campo del Palio, la mattina del 25 giugno del 2015. Su ordine della magistratura la polizia infatti ha arrestato nelle score ore 5 persone ritenute collegate a vari titolo con il brutale delitto del 52enne di Montechiaro. In manette sono finiti tre cittadini italiani tra cui il datore di lavoro della vittima, un 56enne titolare di una ditta di ortofrutta, e due albanesi con precedenti giudiziari e di polizia. Per loro ordine il gip del tribunale di Asti Alberto Giannone ha emesso un ordine di custodia cautelare. L’ipotesi di reato è di omicidio volontario e tutti sono accusati di ave agito con l'aggravante della premeditazione, della crudeltà e dei motivi abbietti e futili.

A loro si è arrivati dopo un complessa indagine condotta dagli agenti del gruppo investigazioni della squadra mobile di Asti, che si son avvalsi anche di intercettazioni telefoniche disposte dai pm. Attraverso le telefonate, i tabulati ma anche le testimonianze e i rilievi della scientifica sul luogo del delitto e sul copro della vittima, gli inquirenti credono di aver trovato la pista giusta sui colpevoli dell'omicidio. In particolare la polizia ritiene di essere riuscita a ricostruire, oltre alla dinamica dell'omicidio, anche un quadro fortemente indiziario nei confronti del mandante e dei responsabili materiali del delitto. Per gli inquirenti Francesco Indino sarebbe stato ucciso per motivi economici e il movente sarebbe da far risalire ai debiti del datore di lavoro.

Del resto fino dal primo momento gli inquirenti avevano escluso la pista della rapina visto che il 52enne, originario di Bari ma residente a Montechiaro d’Asti, non trasportava cose di valore e il suo portafogli non era stato toccato. Indino fu colpito mentre stava andando a lavorare come ogni mattina all’alba, ucciso vicino al suo camion che abitualmente lasciava in piazza del Palio dove c’è anche un piccolo mercato di frutta e verdura. Per questo le indagini si erano subito indirizzate nel ricostruire le conoscenze e le abitudini dell’uomo.