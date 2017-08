A partire dal 21 agosto sugli scaffali di alcuni supermercati Coop in Svizzera si potranno trovare i primi prodotti alimentari a base di insetti. Le tavole dei consumatori stanno per arricchirsi quindi con un nuovo tipo di pietanze dagli ingredienti inconsueti. All'inizio i supermercati che daranno il via alla vendita degli insetti a scopo alimentare saranno soltanto sette – a Zurigo, Basilea, Berna, Winterthur, Lugano, Losanna e Ginevra – ma entro la fine dell'anno l'offerta sarà estesa ad altri punti vendita. Si comincerà con hamburger e polpette a base di insetti: “Nello specifico – spiega la Coop, uno dei principali marchi della grande distribuzione nel Paese e il primo a proporre la novità – si tratta di tre specie di insetti, il tenebrione mugnaio, o larva della farina (Tenebrio molitor), il grillo domestico (Acheta domesticus) e le cavallette (Locusta migratoria). Al fine di introdurre gli insetti in Svizzera, devono essere soddisfatte due condizioni: è fondamentale che provengano da una società controllata dall'autorità alimentare nel paese di esportazione e devono soddisfare i requisiti della legislazione alimentare svizzera”.

Dallo scorso primo maggio Berna ha autorizzato l'uso alimentare di larva della farina, grillo domestico e cavallette. Coop ha presentato le due nuove specialità a base di tenebrione mugnaio descrivendone la composizione e suggerendo anche le migliori modalità per esaltarne il sapore. Hamburger e polpette, oltre alle larve della farina, contengono riso e verdure quali carota, sedano e porro, diverse spezie come origano e chili e le polpette anche ceci, cipolla, aglio, coriandolo e prezzemolo. La normativa svizzera, oltre a limitare le specie utilizzabili, prevede norme severe di lavorazione: gli insetti devono essere sottoposti prima della consegna a un congelamento e a un trattamento termico, o a un altro procedimento appropriato che garantisce l’uccisione dei germi vegetativi.