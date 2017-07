Un uomo si è presentato armato di motosega lunedì mattina nei pressi di un McDonald’s a Sciaffusa, comune della Svizzera settentrionale, al confine con la Germania attaccando passanti e persone presenti e facendo numerosi feriti prima di darsi alla fuga. Secondo le prime notizie riportate dai media locali, almeno cinque persone sarebbero state colpite tra cui due in maniera grave. Dopo l'allarme sul posto sono confluite numerose unità di polizia, oltre alle ambulanze che hanno soccorso i feriti, e la zona è stata circondate e isolata.

La polizia locale ha stretto un cordone attorno al centro storico della cittadina e contemporaneamente ha scatenato una caccia all'uomo in tutta l'area anche con l’aiuto di due elicotteri. L’attacco sarebbe avvenuto attorno alle 10.40 nei pressi del McDonald’s situato al numero 19 di Vorstadt. Secondo alcuni testimoni citati dai giornali, l'uomo armato di motosega camminava nelle strade del centro del cittadina elvetica attaccando i passanti nei pressi del McDonald’s.

Un portavoce della polizia ha chiesto alla popolazione locale di prestare la massima attenzione e di allontanarsi dall'area, sottolineando però che le autorità al momento non sanno esattamente cosa sia accaduto. Gli inquirenti comunque tendono a escludere possa trattarsi di terrorismo. In un punto stampa la polizia ha inoltre precisato che l’uomo protagonista dell'assalto è stato identificato anche se la sua identità non è stata rivelata. Il sospetto, che è in fuga, per alcuni testimoni sarebbe un uomo corpulento, calvo e con aspetto trasandato.