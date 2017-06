La polizia inglese ha reso pubbliche ieri le foto dei coltelli usati dai tre terroristi durante l’attacco di Londra del 3 giugno scorso in cui sono morte otto persone e altre quarantotto sono rimaste ferite. Gli attentatori, Khuram Shazad Butt, Rachid Redouane e l'italo marocchino Youssef Zaghba, dopo aver investito con un furgoncino preso a noleggio i passanti sul London Bridge, hanno seminato il panico nel vicino Borough Market accoltellando chiunque capitasse a tiro prima di essere abbattuti dalle forze di sicurezza.

Il capo dell’anti-terrorismo della polizia metropolitana di Londra, Dean Haydon, ha dichiarato: “Stiamo lavorando per capire come questi uomini hanno realizzato l'attacco, ma dobbiamo saperne di più su questi coltelli fuori dal comune, da dove sono venuti?”. E ancora: “Gli aggressori dove potrebbero averli comprati?”. Haydon invitava chiunque avesse informazioni utili a contattare la polizia.

Sempre ieri erano emersi anche altri particolari rispetto allarma utilizzata dai terroristi. “C'erano tre coltelli identici: ogni aggressore ne aveva uno in mano, avvolto con qualche stringa di pelle. Il laccio di cuoio in realtà era attorno al polso degli attaccanti, quindi in sostanza era quasi legato”, ha affermato Haydon al quotidiano inglese The Independent. "Sembra essere una specie di coltello da cucina – ha proseguito il capo dell’anti-terrorismo – abbiamo indicazioni che è fatto di ceramica forse per evitare i sistemi di rilevazioni di metalli”. Il particolare colore viola e il materiale con cui erano confezionati ha subito fatto parlare del “mistero” dei coltelli utilizzati nell'attentato di Londra.

In realtà, come ben presto si è potuto verificare, i coltelli sono della marca “Ernesto” e si trovano in vendita in una nota catena di supermercati. Nei negozi Lidl irlandesi, infatti, si possono acquistare diversi modelli pressoché identici. L’unica differenza rispetto a quelli utilizzati dagli attentatori che hanno ucciso a Borough Market è l’impugnatura. Ma al di là, appunto, di questo particolare, si tratta di normali coltelli da cucina. Lunghe lame di 32 centimetri disponibili in diversi colori e a poche sterline.

Su Twitter, all'appello della Metropolitan Police hanno subito risposto centinaia di cittadini postando le foto dei coltelli “Ernesto” in offerta da Lidl.

Altri utenti hanno criticato il fatto che Scotland Yard brancolasse nel buio e non fosse in grado di scoprire che si trattava in realtà di coltelli facilmente disponibili nei supermercati e venduti in offerta speciale.

“Ernesto” non si trova solo sugli scaffali di Lidl Irlanda ma, come ha potuto verificare Fanpage, viene venduto anche in Italia.

L’uso di normali coltelli o di camion e altri mezzi comuni per seminare il terrore rientra nel modus operandi delle cellule e dei lupi solitari dell’Isis. All'inizio del Ramadan, sui canali Telegram utilizzati dai miliziani del sedicente Stato islamico erano apparsi appelli ad uccidere i “crociati” con qualunque mezzo a disposizione. In una foto scoperta da Site, il sito impegnato a monitorare il jihadismo in rete, appariva una pistola, un coltello e un grosso camion con questo inquietante ordine “Investili con i veicoli”.