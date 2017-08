Pearl Black, una bambina di appena un anno di vita, è morta dopo essere stata investita da un fuoristrada Range Rover che, dopo essersi sfrenato mentre era parcheggiato su una strada in salita, le è piombata addosso. Insieme alla piccola c'era suo padre – un cantante amatoriale celebre per aver partecipato a una puntata di The Voice – che ha subito chiamato i soccorritori: quando l'ambulanza è arrivata, tuttavia, non c'era ormai più nulla da fare.

Sul caso la polizia ha aperto un'inchiesta: gli agenti ritengono che il proprietario del grosso suv abbia dimenticato di inserire il freno a mano e che tale distrazione sia stata la causa della tragedia: il Range Rover era infatti parcheggiato su una ripidissima strada in salita e non era difficile immaginare che, senza l'inserimento del freno, le probabilità che la vettura si mettesse in movimento autonomamente erano assai alte. Per questo il proprietario dell'auto rischia un'incriminazione per omicidio colposo, anche se naturalmente prima sarà necessario verificare che non ci siano stati guasti meccanici alla base dell'incidente.