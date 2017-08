Il suprematista bianco ci ripensa e fa marcia indietro. Per paura delle ritorsioni e del carcere, dopo un'intervista in un documentario sui fatti di Charlottesville per Vice News Tonight, Cristopher Cantwell chiede scuse per le minacce e le frasi razziste che aveva pronunciato contro i neri, e per risultare più convincente scoppia in lacrime in un video. Aveva detto spavaldo: "Noi non siamo anti-violenza. Noi uccideremo queste persone se dobbiamo farlo". Ma il manifestante sente di essersi spinto troppo in là e posta un video sui social in cui appare pentito e spaventato dalle possibili punizioni e ritorsioni da parte delle Forze dell'ordine. Dice di essere terrorizzato e di avere paura dei poliziotti, dopo aver mostrato nel documentario tutte le armi in suo possesso.