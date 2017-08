Colpo di fortuna a Caorle, in provincia di Venezia, dove un fortunato giocatore si è accaparrato i 77,7 milioni di euro in palio per il superenalotto realizzando un sei. Quello centrato nella località di mare veneziana è il secondo jackpot del 2017 dopo quello del 25 febbraio scorso. Erano oltre cinque mesi infatti che al fortuna non baciava un giocatore del superenalotto. Quello realizzato a Caorle è un colpo ancora più pesante se si pensa che è stato realizzato con una schedina da appena 4,50 euro e quindi probabilmente il vincitore non dovrà spartire la consistente somma con nessuno

"Questa è una città balneare con tanti turisti italiani ma anche stranieri, chiunque può avere vinto. Non posso neppure immaginare chi abbia vinto ma spero che i soldi restino qui a Caorle" ha spiegato la titolare della tabaccheria dove è stata giocata la schedina, aggiungendo: "Ancora non sappiamo quando è stata giocata e a che ora". Il Veneto si conferma comunque regine fortunata visto che il precedente jackpot del Superenalotto da 93,7 milioni di euro era finito nel padovano, a Mestrino.

La schedina milionaria con la sestina vincente è stata compilata nella "Tabaccheria Filippi", punto vendita Sisal di viale Santa Margherita. I numeri vincenti 1, 8, 28, 54, 82 e 90 (Jolly 5 – SuperStar 25) hanno permesso anche di realizzare quattordici 5, che portano a casa 11.946,57 euro a testa, e otto 4 da 11.200 euro ciascuno.