Sembra incredibile a dirsi, eppure nonostante nel nostro Paese ci siano decine e decine di miglia di persone che giocano al Superenalotto e ad altri giorni con premi milionari sperando di dare una svolta definitiva alla propria vita, c’è anche chi è stato baciato dalla dea bendata, ma non lo sa. Almeno questa è l’ipotesi relativa al caso dei due fortunatissimi che hanno vinto al Superenalotto un milione di euro ciascuno nell’ambito dell’iniziativa speciale di ‘SuperEnalotto SuperStar Pasqua Milionaria’ ma non hanno ritirato la vincita. A riportarlo è l’Ufficio Premi di Sisal: dei 30 fortunati che si sono aggiudicati l’ambito premio, due non si sono ancora passati per incassare.

Uno degli tagliandi vincenti è stato giocato a Sulmona (in provincia de L’Aquila) nel punto vendita Sisal Bar Stop di via Patini, mentre l’altro Sestri Levante (in provincia di Genova) nella Tabaccheria Quaiotti di Piazza Sant’Antonio. Come spesso succede in questi Comuni, è subito scattata la ricerca al “milionario smemorato” e c’è chi anche tramite i social network ha provato ad identificare i due giocatori. Tra le teorie più accreditate quella che si tratti di turisti di passaggio che si trovavano per caso in zona e hanno deciso di tentare la fortuna (con successo). O ancora, più banalmente, qualcuno potrebbe essersi dimenticato di aver giocato il biglietto da qualche parte, o peggio ancora, potrebbe addirittura averlo smarrito.