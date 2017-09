Rafa Nadal ha vinto per la terza volta gli US Open. Il numero uno del mondo ha sconfitto in finale, con il punteggio di 6-3 6-3 6-4, il sudafricano Kevin Anderson. Rafa, che consolida il primato in classifica, conquista così la sedicesima prova del Grande Slam della sua carriera. Nell’incredibile 2017 del tennis si dividono così in modo equo i Major i due totem di questo sport. Federer ha vinto gli Australian Open e Wimbledon mentre Nadal ha vinto il Roland Garros e l’Open degli Stati Uniti.

La finale degli US Open tra Nadal e Anderson.

Alla vigilia sembrava una finale scontata quella tra lo spagnolo e Anderson, primo sudafricano all’ultimo atto in uno Slam dal 1981, e così è stato. Nadal fa capire subito al suo avversario, testa di serie numero 28, ma top ten un paio d’anni fa, che la sua vita sarà durissima. Nel primo set si decide buona parte dell’incontro. Anderson fatica tremendamente per tenere la battuta nei primi tre turni, poi cede il servizio per due volte consecutive ed è 6-3. Il secondo set è rapidissimo, c’è un solo break ed è ancora 6-3 per l’isolano Rafa, che nel terzo strappa subito la battuta all’avversario si piazza su un’eccellente velocità di crociera e dopo due ore e mezzo chiude con il serve and volley e festeggia il suo terzo trionfo a Flushing Meadows. Bravo comqnueu Anderson, che a trentun anni ha raggiunto la prima finale Slam della carriera e si riavvicina così alla top ten. Fenomenale Nadal. Sembrava sul viale del tramonto un anno fa e invece è risorto per l’ennesima volta. Nel 2017 ha vinto cinque tornei, ha disputato otto finali e si è ripreso il primo posto nella classifica mondiale.

Il percorso di Rafa agli US Open.

Ha iniziato lentamente il torneo lo spagnolo, che ha carburato in modo lento nel set d’esordio con Lajovic, poi ha perso un set con Taro Daniel e Leo Mayer. Nella seconda settimana ha cambiato ritmo: ha strapazzato Dolgopolov, genio e sregolatezza, il baby dal grande futuro Rublev, prima di superare in semifinale in quattro set Del Potro, che nel turno precedente aveva eliminato Federer. Poi c’è stata la formalità della finale con Anderson.

16esimo Slam per Nadal.

A New York Rafa ha vinto il quinto torneo stagionale e soprattutto ha vinto per la 16esima un torneo del Grande Slam. Un numero impressionante, meglio di lui nella storia di questo sport solo Federer (che ha vinto 19 Major). Nadal già vincendo al Roland Garros lo scorso giugno si era sganciato da Pete Sampras, mito del tennis, ed ora ha allungato ulteriormente su giocatori altrettanto stellari come Borg, Laver e Djokovic. Negli anni Rafa ha dimostrato di avere le qualità di poter vincere anche al di fuori della terra rossa, ma forse nemmeno lui un anno fa, quando tutti avevano dei dubbi sulla sua carriera, poteva immaginare di ritornare al primo posto in classifica e di vincere due Slam nello stesso anno.