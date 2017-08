Sul piccolo Charlie Gard, il bambino di 11 mesi morto una settimana fa, un medico scrive una lettera toccante agli utenti dei social che sul caso in queste settimane hanno espresso opinioni, a volte anche molto violente. Il medico inglese accusa il Papa e Trump, e sostiene che la spina non è stata staccata prima perché i commenti dei due hanno trasformato la malattia di Charlie in un caso mediatico. Sul Guardian il medico ha voluto scrivere una lettera anonima definendo questa storia una "soap opera". Il personale del Great Ormond Street Hospital, che ha preso in cura il piccolo "Ha amato questo bambino" – recita la lettera, ma ha capito che alla fine bisognava gettare la spugna perché non c'era più nulla da fare. "Il mio mestiere è evitare che il paziente muoia, non ucciderlo. Avete davvero mai incontrato un infermiere o un dottore che vuole la morte di un bambino?"

Charlie avrebbe quindi sofferto più del dovuto, a causa dell'ingerenza della Chiesa, del presidente Donald Trumpe del ministro degli Esteri britannico Boris Johnson. E contro gli "haters"dei social network ha scritto "Avete contribuito al dolore della famiglia, avete combattuto una battaglia di cui non sapete nulla, e non è stata di aiuto a nessuno". E ha poi aggiunto: "Voi dimenticherete Charlie. I suoi genitori dovranno convivere con questa storia per sempre. Il loro dolore sarà inimmaginabile, la loro perdita incalcolabile. Ma anche noi dovremo conviverci, per sempre".