Una donna anziana si è uccisa, gettandosi dalla finestra di casa, al quarto piano di una palazzina in calle dei Fabbri, a Venezia. La tragedia nella tarda mattinata di mercoledì 21 giugno, a pochi passi da piazza San Marco. Una volta lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i soccorsi del Suem 118, oltre alla polizia di Stato e alla polizia locale. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvare la donna che aveva 86 anni.

A raccontare la tragedia sono stati i camerieri dei ristoranti e degli alberghi della zona, proprio a due passi dal teatro Goldoni nel sestiere di San Marco, primi testimoni della vicenda: “È piombata al centro della calle, era una donna in età avanzata ed è morta sul colpo”, spiega il personale dell’hotel San Luca e della trattoria Fabbri; assieme agli agenti e allo staff sanitario, sul posto sono giunti anche i vigili urbani, che per circa un’ora hanno chiuso il tratto di calle compreso tra il negozio di intimo e il ponte. "L'area è chiusa, ho visto il lenzuolo a terra con del sangue – racconta un testimone ai media locali – Intorno anche la polizia scientifica e i militari dell'esercito". L’anziana, che viveva da sola, avrebbe deciso di togliersi la vita, stando alle prime ricostruzioni della questura lagunare, ma gli accertamenti del caso sono ancora in corso.

Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.768