Si è suicidato in carcere A. M., 63 anni, l'allenatore di squadre giovanili di calcio arrestato nei giorni scorsi ad Alessandria con le accuse di atti sessuali con minorenni e detenzione di materiale pedopornografico. La conferma della notizia del suicidio è arrivata dal suo avvocato. “Avevo chiesto i domiciliari perché ritenevo il carcere non adeguato a tutelare la sua incolumità – così Massimo Taggiasco, il legale che difendeva il presunto molestatore – mai però mi sarei aspettato una cosa del genere”. Secondo quanto scrive il quotidiano La Stampa, l’uomo si sarebbe tolto la vita nella sua cella con una busta in testa. L'indagine che aveva portato all'arresto del sessantatreenne era partita dalla testimonianza di una vittima che, per caso, ventinove anni dopo gli abusi subiti, lo aveva riconosciuto in un bar.

La denuncia e l'arresto dell'allenatore – La vittima aveva denunciato il fatto ai carabinieri che hanno poi avviato le indagini e hanno sorpreso l’uomo nella sua abitazione. Al momento dell’irruzione dei militari dell’Arma il sessantatreenne era in compagnia di un ragazzo: l’uomo, da quanto è emerso, era in bagno seminudo, in un’altra camera c’era il ragazzino che guardava un programma per bambini. I carabinieri nell'appartamento dell’uomo avevano inoltre sequestrato centinaia di videocassette con i filmati dei suoi incontri con i baby calciatori. “Al termine dell'interrogatorio di garanzia, mi aveva promesso che quando ci saremmo rivisti mi avrebbe spiegato”, ha detto ancora l’avvocato riferendo di un passato problematico, nel quale l'uomo sarebbe stato a sua volta vittima di violenza.