Un 38enne sudafricano è stato accusato di aver filmato segretamente in live streaming una sua collega universitaria mentre tirava il latte materno dal suo seno. La notizia è riportata dal Daily Mail. La donna, che ha dichiarato di essere "furiosa" per essere stata "sessualizzata in modo davvero codardo", stava estraendo il proprio latte – in modo che potesse essere conservato per una data successiva – presso l'Università di Città del Capo in Sudafrica. L’uomo, immediatamente sospeso dall'università, avrebbe ammesso di aver poi filmato la scena per poi mandarla in onda dal vivo sui social network. Ora è indagato per il reato di "crimen injuria" – che nel Paese africano rappresenta il danneggiamento intenzionale della dignità di una persona – e sarà processato presso la Corte di Wynberg, secondo The South African.

La vittima, che non è stata nominata per proteggere la sua identità, ha scritto in un blog di “aver lottato contro molte emozioni e mille domande" dopo l’incidente avvenuto lo scorso 13 giugno. "Sono così incredibilmente arrabbiata: l'atto di dare mangiare al mio bambino viene ripreso in questo modo, è assurdo. Sono stata vittima di un gesto sessista e codardo” ha detto. "Sono disgustata di vivere in un mondo in cui le madri, non importa come scelgono di nutrire i propri figli, sono vittime solo per il fatto di essere individui vulnerabili". E ancora: "Sono frustrata anche per i molti messaggi accusatori che mi sono stati inviati. Mi fanno sentire quasi in colpa”.