Dopo essere stato ucciso da un arresto cardiaco, il suo cane gli ha divorato i genitali. È la sorte capitata a Donald Haasbroek, 66 anni, deceduto nel bagno della sua casa a George, in Sudafrica. È stato suo figlio, Wyand, a fare la drammatica scoperta scoprire dopo che i colleghi del padre lo avevano chiamato per informarlo che l’anziano non si era recato a lavoro nell’industria lattiera dove era impegnato.

Come riporta il Daily Mail, Donald era stato visto in precedenza nel corso della stessa giornata mentre accompagnava la moglie, Mimi, ad una fermata dell'autobus, prima di andare a pranzo e poi tornare a casa. “Aveva detto ai suoi colleghi che sarebbero tornato a casa a guardare la televisione e poi dormire un po’, ma non è più tornato” ha detto Wyand. Quando il figlio è arrivato nella casa di famiglia, ha trovato il corpo di suo padre riverso a terra e, con orrore, ha notato che i suoi genitali erano spariti. "Secondo i patologi, è andato in difficoltà respiratoria per un attacco cardiaco, poi sarebbe caduto all’ indietro battendo la testa” ha detto il figlio.

Lo stesso Wyand e la moglie hanno poi scoperto che il cane di Donald, un Bull Terrier di 14 anni, avrebbe mangiato i testicoli dell’uomo. “Erano inseparabili. Duke voleva probabilmente svegliarlo e leccare i genitali di mio padre. "I cani hanno lingue ruvide e questo potrebbe aver causato il sanguinamento" spiega il figlio. Secondo quanto riferito, la polizia ha trovato segni di morso intorno alla ferita. I funzionari hanno inizialmente aperto un'inchiesta di omicidio, ma le indagini non hanno portato a nessuna incriminazione. La famiglia Haasbroek ha assicurato che, nonostante quanto successo, terranno con loro Duke: "Mio padre era una persona molto riservata, un cristiano che avrebbe sempre aiutato gli altri. Abbiamo portato il suo corpo a Paarl, dove sarà sepolto ", ha detto Wyand.