La giurisprudenza “ha inteso affiancare al diritto alla vita tout court il diritto alla dignità della vita inteso come sinonimo dell’umana dignità”, per questo “le pratiche di suicidio assistito non costituiscono una violazione del diritto alla vita quando siano connesse a situazioni oggettivamente valutabili di malattia terminale o gravida di sofferenze o ritenuta intollerabile o indegna dal malato stesso”. Con questa motivazione, destinata ancora una volta a far discutere, il pm di Milano, Tiziana Siciliano, ha chiesto l’archiviazione dell’indagine a carico di Marco Cappato, l'esponente del Partito Radicale che aveva accompagnato in Svizzera Fabiano Antoniani, meglio noto come dj Fabo, per il suicidio assistito.

L’inchiesta della procura milanese era scattata dopo l'autodenuncia dello stesso Cappato ai Carabinieri per aver accompagnato dj Fabo alla clinica Dignitas nei pressi di Zurigo aiutandolo concretamente per il suicidio assistito. Dopo alcun accertamenti il procuratore incaricato però evidentemente non ha trovato profili penalmente rilevanti nei confronti di Cappato e ha richiesto l'archiviazione del caso al giudice. La richiesta ora sarà al vaglio del Gip che potrà decidere di accoglierla o respingerla , in questo secondo caso potrebbe ordinare indagini più approfondite o l’imputazione coatta dell’indagato.

“Prendo positivamente atto della richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Milano dopo le indagini svolte nei miei confronti in merito alla morte di Fabio Antoniani. In attesa della decisione del GIP, posso confermare che è in corso e continuerà l’azione di aiuto alle persone che vogliono ottenere, in Italia o all’estero, l’interruzione delle proprie sofferenze, eventualmente anche attraverso l’assistenza medica alla morte volontaria in Svizzera" ha dichiarato Cappato in una nota.