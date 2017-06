Il direttore dell’Hotel Al Sant’Andrea di Sarzana, in provincia di La Spezia, ha risposto nei giorni scorsi a una recensione pubblicata su Tripadvisor da un cliente che proprio non aveva apprezzato la struttura e quella sua risposta è diventata virale sui social network. Il cliente – tale Giacomo G. – aveva definito l’hotel “indecente” e in particolare era apparso infastidito dalla presenza di quelli che lui aveva scambiato per profughi. Profughi che – si legge nella recensione negativa – “giocavano a domino” nella hall e “guardavano la tv algerina”. “Mi sono recato per una sola notte… fortunatamente. Hotel vecchio, sporco e, cosa più indecente, ho pagato per dormire in una situazione degradata”, è il commento ora cancellato da Tripadvisor ma catturato dalla pagina Facebook “Insultare su TripAdvisor sentendosi grandi chef”.

"Profughi che giocavano a domino e guardavano la tv" – Il cliente parlava di una situazione dovuta alla presenza di “31 profughi” che “vivevano in questo hotel così tranquillamente che all’ingresso giocavano a domino e guardavano la tv algerina”. Insomma, un commento dal sapore razzista che ha spinto il direttore dell’albergo a rispondere. “Brutto affare aver a che fare con gente come lei”, ha scritto Dario Tognelli. “Dalle sue parole traspare, chiaramente, che il giudizio totalmente negativo è causato dalla presenza di quelli che lei, erroneamente, ha scambiato per migranti clandestini”, si legge ancora nella replica del direttore che ha spiegato che quelle persone fanno parte dell’equipaggio di una nave militare che un cantiere navale della zona ha venduto alla Marina algerina. “Cinque navi per circa dieci anni di lavoro, 300 milioni di euro l’unità, l’equipaggio in formazione per un anno presso la Marina Militare italiana alloggia presso la nostra struttura. (…) Lasceranno la struttura nell’ultima settimana di giugno e, dopo un anno di soggiorno presso di noi, posso garantire dell’assoluta correttezza, dell’ottimo comportamento sempre tenuto (d'altronde sono militari in missione…), del rispetto manifestato verso tutto e tutti. Poi arriva un turista di livello inqualificabile come lei e si scandalizza perché giocano a domino nella hall o guardano la tv algerina”, prosegue il commento diventato virale sui social.

"Recensione insulsa e intrisa di stupido razzismo" – Una risposta che si chiude con il direttore che si rivolge direttamente al suo cliente: “Io non sono un cosiddetto ‘buonista’ ma davanti a una recensione così insulsa e intrisa di stupido razzismo, non mi resta che soprassedere sperando di non rivederla mai più. Inutile dire, che segnalerò la sua recensione a Trip Advisor per propositi razzisti…”. Nelle ultime ore, con la replica alla recensione diventata ormai virale sul web, è apparso un post sulla pagina Facebook dell’hotel di Sarzana nel quale il direttore, dicendosi sorpreso da tanto clamore, ha ringraziato quanti hanno apprezzato il suo intervento ma ha anche detto di voler “riportare a una dimensione più consona tutto il contesto”. Il direttore ha scritto di non voler considerare il recensore razzista a tutti i costi e anche di voler trarre da questa storia alcuni insegnamenti.