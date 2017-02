Probabilmente si tratta di una trovata volutamente provocatoria visto anche il tono ironico e colto ma l'argomento trattato dalla pagina fecebook "Cuccioli in pentola" ha scatenato numerose proteste degli animalisti e l'intervento della Lav, la lega antivivisezione, che ne ha chiesto l'immediata chiusura. Come da titolo, infatti, il profilo facebook mette a deposizioni fantasiose ricette culinarie a base di carne di cane e gatto mostrando immagini a corredo che richiamano lo stesso oggetto di discussione come ad esempio teneri gattini in una padella. Il gestore della pagina, che si fa chiamare solo Agata, nella presentazione tiene a precisare che la macellazione, il commercio e la somministrazione di carne di cane e gatto in Italia è "reato punito penalmente", ma invita chi vuole mangiarla ad andare altrove.

La pagina, che per definire cane gatto usa i termini di "loppide" (discendente dal lupo) e "miagolo", prende di mira in realtà soprattutto gli animalisti, definiti "mannari" e i vegani "estremisti che trovano soddisfazione nell'aggredire chiunque non abbracci il loro stile di vita". "La presente è una pagina di approfondimento culturale e gastronomico. Riporto solo la tradizione culinaria dei Paesi del mondo e delle zone italiane in cui il loppide ed il miagolo si mangiavano all'epoca dei nostri antenati, come Vicenza e la Toscana" si legge nella descrizione del profilo che presenta fantomatiche ricette a base di animali domestici da tutto il mondo. Non mancano i commenti di navigatori disgustati ma il gestore della pagina ribadisce: "Sono penalmente inattaccabile e moralmente pronto a ridere dei tuoi travasi di bile virtuali".