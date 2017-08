Potrebbe esserci la svolta nella vicenda dello stupro di Rimini subito da una ragazza polacca di 26 anni in località Miramare, al bagno 130: lui picchiato e derubato, lei violentata ripetutamente da quattro persone che potrebbero essere straniere. La giovane infatti è grado di riconoscere chi l’ha violentata. Un’affermazione corroborata dalle informazioni in arrivo dalla procura locale. Nel frattempo le forze dell’ordine stanno portando avanti le indagini per risalire ai quattro responsabili della violenza. Si tratterebbe – ma il condizionale è ancora d’obbligo – di due noti spacciatori, e di altri due persone note alle forze dell’ordine per precedenti reati, di origine maghrebina. "Gli autori dell'aggressione dello stupro erano, spero di non essere smentito dalle indagini, reduci da una notte di sballo con abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti", aveva già evidenziato il questore Maurizio Improta. Questura che avrebbe acquisito una notevole quantità di informazioni per arrivare agli stupratori: i filmati delle telecamere di videosorveglianza hanno ripreso i movimenti dei quattro, che arriverebbero da località interne e non dalla costa.

C’è da dire che la ragazza polacca non è l’unica vittima dei quattro. I balordi avrebbero infatti violentato anche un transessuale peruviano quella stessa sera, nella zona della Statale a Miramare, lasciandolo poi ferito in strada. Il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, ha fatto sapere con una nota che l'amministrazione comunale si costituirà parte civile. "Rimini è sconvolta per questa notte di violenza improvvisa, inaudita, belluina e crudele" scrive Gnassi "e si stringe intorno alle vittime". L’assessore comunale di Rimini Jamil Sadegholvaad si è recato in ospedale per incontrare tutte le vittime dell’aggressione. Per loro l’Amministrazione si è detta disponibile ad ogni forma di supporto e di aiuto.