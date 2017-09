Castrazione chimica per gli stupratori. Il vicepresidente del Senato commenta i dati del Viminale, una media di 15 stupri al giorno in un periodo di 180 giorni."Ma cosa aspettiamo a modificare le nostre norme del codice penale, aumentando le pene previste per chi commette reati sessuali e soprattutto introducendo la misura aggiuntiva della castrazione chimica?" Il commento del senatore è soprattutto rivolto verso gli immigrati, che rappresentano il 10% della popolazione italiana: un episodio di violenza ogni tre avviene per mano di uno straniero. "Solo chi volutamente indossa il paraocchi, come la Boldrini o le donne della sinistra, non può non rendersi conto che gli immigrati hanno portato ad un'impennata di stupri". Calderoli si riferisce al dato del dossier in cui si contano gli abusi commessi nel 2017, nel periodo compreso tra gennaio e giugno: il 35% delle violenze sessuali sono compiute da stranieri, quest'anno 900 casi su 2400.

È un vecchio cavallo di battaglia della Lega Nord, già portato avanti da Matteo Salvini, il quale ricorda come la pratica venga utilizzata come "cura" negli Stati Uniti, Svezia, Inghilterra, Germania, Danimarca, Norvegia, Spagna, Polonia.

Da tempo la Lega chiede di calendarizzare la sua proposta di legge sul trattamento farmacologico di blocco androgenico totale per coloro che commettono reati sessuali. Come aveva ricordato un mese fa anche Gianmarco Centinaio, capogruppo al Senato della lega Nord: "Basta con il buonismo inutile di questo governo e della sinistra, abbiamo il dovere di consegnare al paese una legge che finalmente tuteli le vittime e allevi almeno in parte le loro sofferenze grazie alla giusta punizione inflitta agli stupratori”.