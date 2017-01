Tornato libero nel 2013 dopo aver scontato una condanna a sei anni di detenzione per due stupri a danno di due ragazze di 18 e 19 anni, il 44enne britannico Brett Gordon ci è ricascato e per questo motivo è stato nuovamente arrestato dalla polizia. Secondo quanto appreso dalle indagini, Gordon avrebbe cercato di incontrare una ragazzina di 12 anni per fare sesso. Per molto tempo l'uomo ha tempestato di messaggi la dodicenne di nome Demi, nonostante lei gli avesse comunicato la sua età, sostenendo che dovessero incontrarsi perché lei era la "donna per lui", arrivando anche a offrire alla ragazzina i soldi per acquistare il biglietto del treno per raggiungerlo. ‘Sei la donna per me. Tu sei la mia donna e ci divertiremo un sacco insieme", scriveva Gordon a Demi. Giunto sul luogo dell'incontro, però, il 44enne non trovò Demi ad aspettarlo ma quattro vigilantes. Arrestato dalla polizia, l'uomo ha inizialmente commentato disperato: "Sono fottuto. La mia vita è finita, sto andando di nuovo in prigione. Mi sono iscritto a un social network, ho scaricato un'applicazione e ho iniziato a chiacchierare, tutto qui". Il 44enne, come anticipato, era però già noto alle forze dell'ordine, conosciuto con il nome di Brett Kaminski, perché nel 2007 venne arrestato per aver violentato due ragazze di 18 e 19 anni a sei settimane di distanza l'una dall'altra. Rilasciato nel 2013, Brett decise dunque di cambiare nome, ma non vita.

Nell'ottobre dello scorso anno, infatti, Gordon si iscrive a una social network di dating online e inizia a parlare con una ragazza di nome Demi, residente a Londra. La ragazzina però non esisteva davvero, ma era un profilo fake creato dai vigilantes del gruppo The Hunted One, nonostante questo Brett ignaro del fatto continua a chiacchierare con lei, chiedendole insistentemente di incontrarsi.

"Ciao bella, io sono Brad da Hitchin, che cosa stai cercando?", scrive Brett nel primo messaggio. La ragazzina risponde di avere 12 anni e di cercare solamente nuove amicizie. L'uomo comincia a insistere e le chiede di incontrarsi, dicendole che Hitchin – il paese in cui è residente – dista solo 25 minuti di treno dalla stazione di King Cross, iniziando inoltre a fare battute a sfondo sessuale e chiedendole foto "del fisico". Dopo qualche tempo, la finta Demi cede all'invito di Gordon e accetta di incontrarlo a Hitchin e l'uomo subito avverte la ragazzina del fatto che non avrebbe dovuto parlare di questa relazione a nessuno perché le persone non l'avrebbero approvata. Una volta arrivato il treno che avrebbe dovuto portare la ragazzina da lui, l'uomo è stato però acciuffato da quattro vigilantes della The Hunted One e infine arrestato dalla polizia. Ora dovrà scontare una condanna a 4 anni di prigione.