Sta facendo molto discutere negli Stati Uniti la notizia di un uomo che ha chiesto il divorzio dalla moglie di ben 22 anni più giovane. Al di là della questione legata alla differenza di età, è un altro il motivo che fa discutere. L'uomo sarebbe stato “sessualmente violentato” dalla donna quando aveva solo 12 anni. Vili Fualaau, 33 anni, ha chiesto il divorzio alla moglie 55enne, Mary Kay Letourneau, con la quale è stata sposata gli ultimi dodici anni.

Come detto, Vili e Mary Kay non sono una coppia come tutte le altre: l'uomo, nel 1997, era un alunno della ex insegnante, con cui ebbe una relazione che portò all'arresto della Letourneau per violenza sessuale su minore. La donna, che allora aveva 34 anni ed era sposata e con quattro figli, fu condannata a a sei mesi di prigione, quando era in attesa della bimba di Fualaau, allora appena 12enne. Fu scarcerata dopo un anno, con il divieto di avvicinamento nei confronti di Vili, ma i due ripresero la relazione e meno di un mese dopo furono scoperti nell'auto della donna. Il secondo arresto la portò a scontare interamente la pena di sette anni emessa dai giudici, ma questo non impedì ai due di continuare a frequentare, avendo anche un'altra figlia. La donna è uscita di carcere nel 2005 ed ha subito sposato, Vili allora 22enne.

La storia però ora sembra essere arrivata davvero al capolinea. L'uomo ha chiesto la separazione all'inizio di maggio senza indicare la ragione della sua decisione. La moglie non ha rilasciato commenti sulla questione.